Мероприятие будет посвящено 25 самым ожидаемым играм на ПК, ведущей шоу станет Фрэнки Уорд.

30 ноября пройдет вторая в этом году презентация PC Gaming Show. В отличие от ежегодной июньской презентации, грядущая носит название PC Gaming Show: Most Wanted и будет посвящена 25 самых ожидаемых и интересных ПК-игр, которые находятся в разработке. Проекты участвующие в мероприятии выбирали 70 экспертов, путем голосования. В составе этого совета значатся такие деятели игровой индустрии как: Брайан Фарго (Brian Fargo) — руководитель InXile Entertainment, Сид Мейер (Sid Meier) — создатель игр серии "Цивилизация", Тим Шафер (Tim Schafer) — глава Double Fine Productions и Дин Холл (Dean Hall) — создатель DayZ и генеральный директор RocketWerkz.

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В программу войдут новые трейлеры уже анонсированных игр, среди которых заявлены космическая стратегия Homeworld 3 и ARPG Path of Exile 2. Также ожидаются несколько мировых премьер.

Ведущей игрового шоу будет известная по предыдущим мероприятиям, в том числе и презентациям PC Gamer Фрэнки Уорд (Frankie Ward).

Портал PC Gamer отмечает, что список проектов, который составили участники совета в ходе голосования покажет - " какие игры интересуют самых продуктивных людей в игровой индустрии".

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Мероприятие PC Gaming Show: Most Wanted было анонсировано еще в сентябре. Трансляция начнётся в 21:00 по Москве. За презентацией можно будет следить через YouTube, Twitch и Steam.