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Yuri_Grant
Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой в 2023 году, но не примет участие в церемонии TGA23
14 ноября игра вышла на Nintendo Switch.

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Компания Warner Bros. объявила, что их нашумевший хит Hogwarts Legacy, опередив конкурентов стал самой продаваемой игрой 2023 года. Приключенческий экшн от Avalanche Software вышел 10 февраля на ПК и консолях текущего поколения (PlayStation 5, Xbox Series X/S), в мае состоялся релиз на консолях предыдущего поколения (PlayStation 4, Xbox One), а 14 ноября игра вышла на портативной консоли Nintendo Switch. 

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Тот факт, что игра заняла первое место по продажам, вовсе не удивителен. Единовременный онлайн игры в Steam составил 879,308 игроков в пике. Это привело проект на 3-е место в топ Steam среди синглплеерных игр, за все время. Подобным успехом, в этом году, может, также похвастаться Baldur's Gate III c онлайном 875,343 в пике. Но игра от Larian выходила только на ПК и PlayStation 5, релиз на Xbox Series X/S состоится в декабре этого года.

Интересен тот факт, что такая популярная игра, которая, к тому же, была высоко оценена критиками и игроками (Metacritic 84/100 от критиков, 8.5/10 от игроков), не включена в список номинантов The Game Awards 2023. Причиной этому наверняка послужил скандал разгоревшийся из-за неоднозначных высказываний в адрес трансгендерного сообщества, сделанных Джоан Кэтлин Роулинг (Joanne Kathleen Rowling). Писательница является автором популярных во всем мире книг Harry Potter (Гарри Поттер), во вселенной которых происходят события Hogwarts Legacy. Игра на релизе была подвергнута критике со стороны людей, выступающих против взглядов Роулинг, дошло до того, что американский депутат и активистка за права трансгендеров Зои Зефир, предложила составить «чёрный» список стримеров, игравших в Hogwarts Legacy. 

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Забавно, что Hogwarts Legacy была номинантом в категории "Самая ожидаемая игра" на The Game Awards 2022.

#игровая индустрия #hogwarts legacy #warner bros. #скандал #warner bros games #avalanche software #harry potter #the game awards #tga 2023 #джоан роулинг
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