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15 ноября проидет четырнадцатая церемония вручения наград Hollywood Music in Media Awards (HMMA). Номинанты 2023 года за композиции и песни к фильмам, и другим медиа уже объявлены. В номинации "лучшая песня" лидируют Barbie (Барби), Flora and Son (Флора и сын), The Little Mermaid (Русалочка) и Wonka (Вонка), эти фильмы имеют номинации в нескольких категориях.
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Среди номинантов в категории "Лучший саундрек к анимационному фильму" представлены несколько легендарных композиторов. Томас Ньюман (Побег из Шоушенка, Зеленая миля) за музыку к мультфильму "Элементарно". Джон Пауэлл (Без лица, Шрэк, Идентификация Борна) за саундтрек к анимационному фильму про птиц "Миграция". Гарри Грегсон-Уильямс (Враг государства, Побег из курятника) за музыку к сиквелу "Побега из курятника", снятому спустя 23 года. Brian Tyler (Шестиструнный самурай, Константин, Законопослушный гражданин) за саундтрек к анимационному фильму основанному на видеоигре от Nintendo "Братья Супер Марио в кино".
Игровые проекты тоже не осталисьбез внимания. Видеоигры встречаются в нескольких категориях: "лучший музыкальный дизайн - трейлер”, "лучшая песня/музыка - реклама", "лучшее музыкальное сопровождение - видеоигра", "лучшая песня - видеоигра (консоли и ПК)" и "лучший саундтрек - видеоигра (консоли и ПК)".
В категории "лучший саундтрек - видеоигра (консоли и ПК)" представлены:
ATOMIC HEART - Композиторы Андрей Бугров, Джеффри Дэй и Мик Гордон.
ASSASSIN'S CREED MIRAGE - Композитор Брендан Анджелидес.
BALDUR'S GATE 3 - Композитор Борислав Славов.
DIABLO IV - Композиторы Тед Риди, Лео Калиски и Дерек Дьюк.
FINAL FANTASY XVI - Композитор Масайоси Сокен.
NEW WORLD: RISE OF THE ANGRY EARTH - Композитор Эдуард Бреннейсен.
Церемония вручения наград HMMA состоится в зале The Avalon в Голливуде, штат Калифорния.