Работа над проектом продолжается.

Работа над неофициальным ремейком The Elder Scrolls IV продолжается. Проект The Elder Scrolls: Skyblivion создается на модифицированном движке Skyrim Special Edition образца 2016 года. Недавно разработчики модификации опубликовали несколько скриншотов локации Smoke Hole Cave. Пещера расположена недалеко от города Anvil (Анвил), она представляет собой невероятно большую гробницу, в которой обитает нежить, локация состоит из трех уровней. На скриншотах видна хорошая работа с освещением и довольно качественные текстуры.

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Разработчики запланировали релиз The Elder Scrolls: Skyblivion на 2025 год. Они регулярно делятся видеороликами, выкладывая их на своем Youtube-канале, поддерживая интерес фанатов к проекту. Также информацию можно найти на сайте skyblivion.com. За несколько лет разработки виден значительный прогресс. Авторы ремейка говорят, что впереди еще много работы, но уже "наконец-то виден конец пути".

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Недавно стало известно, что компания Bethesda намерена выпустить ремастер The Elder Scrolls IV Oblivion. Однако стоит отметить, что ремастер это улучшение только визуальной стороны игры, в то время как ремейк это создание игры с нуля, что подразумевает не только осовремененную картинку, но и улучшенный дизайн локаций, переработанную боевую систему и исправление особенно крупных недостатков. Неудивительно, если неофициальный ремейк будет принят игроками лучше, чем официальный ремастер.