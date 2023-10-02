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Yuri_Grant
Легендарный композитор Фрэнк Клепаки работает над саундтреком к RTS от 3D Realms Tempest Rising
Музыка композитора Dune, Command & Conquer и Red Alert отлично подойдет Tempest Rising, ведь проект вдохновлен классическими RTS 90-х и 2000-х.

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Студии Slipgate Ironworks и 2B Games работают над созданием проекта Tempest Rising. Игра вдохновлена такими сериями классических стратегий в реальном времени, как: Command & Conquer, Dune и Red Alert. Все они были разработаны легендарной студией Westwood, попавшей в свое время в книгу рекордов Гиннесса за продажу более 10 миллионов копий первой части Command & Conquer (1995).

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Одна из отличительных особенностей стратегий от Westwood была запоминающаяся музыка. Саундтрек к этим играм написал легендарный композитор Фрэнк Клепаки (Frank Klepacki). 

Издатель Tempest Rising объявил о сотрудничестве с Фрэнком Клепаки. На официальном Youtube-канале 3D Realms появился небольшой ролик с комментариями композитора относительно работы над проектом.


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В игре представлены три подконтрольные игроку уникальные фракции, каждая с собственным подходом к войне и экономике. Игроки любого уровня смогут найти стратегию под себя, а на картах можно найти нейтральные постройки и поселения, которыми можно управлять или завоевать. Игровой процесс сосредоточен на стратегическом управлении, но и без личных умений вам не обойтись. А благодаря многочисленным параметрам настройки вы сможете изменить игру на свой лад, как в одиночном, так и в многопользовательском режимах.

#3d realms #slipgate ironworks #tempest rising #саундтрек #command &amp; conquer
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