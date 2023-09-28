Информация от инсайдера совпадает с информацией полученной ранее из слитой звукозаписи с голосом Штрауса Зельника.

Студия Rockstar Games официально подтвердили разработку Grand Theft Auto 6 еще в феврале 2022 года. С тех пор в сеть утекло много различной информации, но вся она была не официальной. Но возможно, это скоро изменится.

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Инсайдер под ником MarxxChris, привлек внимание сообщества сливая правдивую информацию по поводу GTA 6, и не только. Он также говорил об анонсах других крупных игр. По его словам официальный анонс следующей части GTA, состоится уже в следующем месяце.

Инсайдер утверждает, что компания Rockstar Games совместно с корпорацией Take-Two Interactive планирует анонсировать Grand Theft Auto 6 - 26 октября. Точная дата релиза игры, скорее всего, станет известна в следующем году.

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Информация от MarxxChris, выглядит вполне логичной, особенно учитывая недавно просочившуюся в сеть запись на которой Генеральный директор Take-Two Interactive, Штраус Зельник говорит об анонсе игры 23 октября. Кстати, данную запись оперативно удалили со всех сайтов, за нарушение авторских прав.