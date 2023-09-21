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Yuri_Grant
В рамках TGS23 был представлен трейлер Enotria: The Last Song соулс-лайк на Unreal Engine 5
Бюджетный проект с неплохим арт-дизайном и хорошей графикой.

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В рамках выставки Tokyo Game Show 2023, Миланская студия Jyamma Games представила ролик посвященный технической составляющей своего соулс-лайк проекта Enotria: The Last Song.

Игра впервые была показана на прошлогодней Tokyo Game Show. Действие игры происходит в фэнтезийном мире, вдохновлённом итальянским фольклором. Визуальный стиль игры отличается яркими красками от привычного темного дизайна в большинстве соулс-лайк проектах.

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В ролике авторы игры рассказывают о переходе на движок Unreal Engine 5, что позволило преобразить графику благодаря технологиям Nanite и Lumen. Разработчики доработали поведение врагов и улучшили анимации за счет технологии захвата движений, а в арсенале появились элегантные сабли и гигантское оружие.


Все обитатели безумного мира The Last Song безвольны и обречены играть свои роли в бесконечной пьесе, нося маски. Главный герой единственный, кто не подвержен этому проклятью, ему предстоит победить могущественных врагов и вернуть мир к жизни.

Одна из основных геймплейных особенностей игры, это система масок - позволяющая в любой момент переключаться между тремя масками, каждая из которых представляет особый стиль игры (по сути классы). На этих масках имеются ячейки для способностей и навыков.

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В целом видно, что проект довольно бюджетный, но в студии Jyamma Games работают талантливые дизайнеры. У проекта пока нет точной даты выхода, релиз назначен на 2024 год, игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Планируется русская текстовая локализация.

#игровая индустрия #трейлер #souls #соулслайк #tokyo game show #tgs 2023 #соулс #tgs #tokyo game show 2023
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