На State Of Play был показан трейлер дополнения Separate Ways.

14 сентября на State Of Play, японская компания Capcom анонсировала сюжетное дополнение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4. Релиз DLC состоится 21 сентября вместе с бесплатным обновлением режима «The Mercenaries». Как стало известно ранее, это бесплатное обновление будет содержать новых играбельных персонажей, костюмы и, как минимум, одну арену. Capcom опубликовали скриншоты и трейлер Separate Ways.





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События Separate Ways, происходят параллельно с основным сюжетом Resident Evil 4. История дополнения повествует о тайной миссии Ады Вонг. Она работает на Альберта Вескера и ее главной задачей является раздобыть загадочный материал, известный как «Янтарь». Пути Ады и Леона не раз пересекаются, что дает возможность взглянуть на события Resident Evil 4 под другим углом.

В дополнении будут реализованы новые геймплейные особенности. В арсенале Ады Вонг появится грейферное ружье, при помощи которого можно преодолевать пропасти, совершать быстрые подъемы и спуск, а так же использовать его в ближнем бою и притягивать врагов.

Дополнение для оригинального Resident Evil 4 состояло из 5 глав. По информации от инсайдеров ремейк будет гораздо масштабнее оригинального Separate Ways.