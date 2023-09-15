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14 сентября на State Of Play, японская компания Capcom анонсировала сюжетное дополнение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4. Релиз DLC состоится 21 сентября вместе с бесплатным обновлением режима «The Mercenaries». Как стало известно ранее, это бесплатное обновление будет содержать новых играбельных персонажей, костюмы и, как минимум, одну арену. Capcom опубликовали скриншоты и трейлер Separate Ways.
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События Separate Ways, происходят параллельно с основным сюжетом Resident Evil 4. История дополнения повествует о тайной миссии Ады Вонг. Она работает на Альберта Вескера и ее главной задачей является раздобыть загадочный материал, известный как «Янтарь». Пути Ады и Леона не раз пересекаются, что дает возможность взглянуть на события Resident Evil 4 под другим углом.
В дополнении будут реализованы новые геймплейные особенности. В арсенале Ады Вонг появится грейферное ружье, при помощи которого можно преодолевать пропасти, совершать быстрые подъемы и спуск, а так же использовать его в ближнем бою и притягивать врагов.
Дополнение для оригинального Resident Evil 4 состояло из 5 глав. По информации от инсайдеров ремейк будет гораздо масштабнее оригинального Separate Ways.