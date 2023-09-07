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Yuri_Grant За пост начислено вознаграждение
Ремейк Resident Evil 4 в скором времени получит DLC Separate Ways
Separate Ways - крупное сюжетное дополнение, которое скорее всего будет анонсировано на грядущем TGS.

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Дополнительный контент для ремейка Resident Evil 4, может в скором времени появиться в продаже, исходя из данных со Steamdb.

В разделе Branches на странице игры, можно увидеть обновления под названием re_mas_00 и re_mas_02, добавленные пару дней назад. Это может быть следствием того, что разработчики, в данный момент, тестируют DLC, кторым скорее всего является Separate Ways. Capcom наверняка анонсирует пакет дополнительного контента на Tokyo Games Show, которое пройдет с 21 по 24 сентября в японском городе Тиба.

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Оригинальный Resident Evil 4 получил DLC Separate Ways (в японии The Another Order), сначала на консоли Nintendo GameCube, а чуть позднее на остальных платфомах. Separate Ways - это крупное сюжетное дополнение состоящее из пяти глав, события которых, развиваются параллельно основному сценарию. Сюжет вращается вокруг Ады Вонг и её работы с Альбертом Вескером, бывшим членом «S.T.A.R.S.», который пытается возродить корпорацию Umbrella. На протяжении всего сценария Ада всячески помогает Леону и не раз спасает его, хотя сам Леон порой об этом даже не догадывается.

Известно, что Capcom вели разработку дополнения Separate Ways для ремейка Resident Evil 4, еще до релиза. Надежный инсайдер, так же подтвердил, что DLC Separate Ways выйдет до конца этого года, а режим "Наемники" (Mercenaries) получит крупное обновление связанное с этим дополнением. В Mercenaries Mode, появятся новые играбельные персонажи - Ада и Вескер, костюмы из оригинального Resident Evil 4 - бордовое платье для Ады и костюм "мафия" для Леона, новая арена "Верфь" и новый режим Extreme.

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