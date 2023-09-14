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Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет уже 7 декабря и будет доступен в российском Steam
Owlcat Games опубликовала трейлер с датой выхода.

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Компания Owlcat Games опубликовала трейлер ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader, с датой релиза. Игра будет доступна на PC, Playstation 5 и Xbox Series X|S 7 декабря текущего года. Так же обновлена страница в Steam, Rogue Trader доступен для покупки в России и содержит русскую локализацию. Это не удивительно, ведь Owlcat Games является российской студией, основанной в 2016 году. Штаб-квартира компании расположена в Никосии (Республика Кипр), а ее основной офис находится в Москве. Студия является не только разработчиком, но и издателем игры. 


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После анонса Warhammer 40,000: Rogue Trader в июне 2022 года, многие игроки были обеспокоены тем, что игра не выйдет в российском Steam, поскольку компания Games Workshop (британская компания по разработке и производству настольных игр, создатели Warhammer) приостановила деятельность в стране. В результате чего некоторые проекты по вселенной Warhammer стали не доступны для покупки в РФ.

Warhammer 40,000: Rogue Trader это cRPG. Главный герой, вольный торговец - привилегированный слуга Империума Человечества, дворянин которому полагается звездолет, команда и карт-бланш на странствия по тем мирам галактики, которые все еще находятся вне имперского контроля или знаний. 

Проект Owlcat Games основан на ролевой системе компании Fantasy Flight Games, которая использовалась в настольной ролевой игре Rogue Trader 2009 года. Классы в ней названы доктринами, после развития в первоначальной доктрине персонаж получает возможность выбрать вторую специализацию. Отыгрыш роли и принимаемые игроком решения продвигают героя по одной из трёх моральных веток: Империуму, Скверне или Благодеяниям. Это в свою очередь открывает доступ к новым умениям, действиям и репликам в диалогах, и возможности использовать отдельные предметы.

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