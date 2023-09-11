По предварительным данным известно, что сгоревший этаж содержал самое важное для студии оборудование.

9 сентября в сети появилось сообщение о пожаре в офисе GSC Game World, который находится в Чехии, в городе Прага.

Из официальных данных предоставленных мэрией Праги, известно, что максимальный ущерб нанесен зданию именно в той части, где находился офис компании GSC GameWorld.

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Как сообщают сразу нескольких анонимных источников, пожар вспыхнул вечером в высотном здании, где находится офис GSC GameWorld, огонь нанес существенные повреждения одному из трех этажей, занимаемых студией, два других этажа не пострадали. На месте происшествия находились пять пожарных расчетов. Несколько десятков человек были эвакуированы. По данным сайта пражской мэрии, это были примерно 30 человек. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, а ущерб был оценен в 1,5 миллиона чешских крон (примерно $65 000.).

Причиной пожара является неисправность в электропроводке. Чешское агенство Vortex сообщает, что фотография с места происшествия указывает на то, что пожар уничтожил не только интерьер, но и офисное оборудование. Предположительно, этим оборудованием являются резервные сервера. На данный момент нет никакой информации о том, может ли это событие как-то повлиять на ход разработки проекта S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Хотелось бы напомнить, что в августе этого года компания GSC GameWorld перенесла релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 на первый квартал 2024 года, не озвучив точную дату выхода игры.