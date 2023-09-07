Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yuri_Grant За пост начислено вознаграждение
Количество игроков в Starfield не оправдывает ожидания разработчиков
Глава XBOX Фил Спенсер поделился данными о количестве игроков в Starfield.

реклама

6 сентября на PC и консолях Xbox Series X|S, состоялся полноценный релиз научно-фантастической ролевой игры Starfield, от компании Bethesda. Проект от авторов серии The Elder Scrolls, с момента анонса приковал к себе внимание фанатов и попал в топы самых ожидаемых игр. Но несмотря на это запуск Starfield был довольно скромным, что подтверждают официальные данные.

Финансовые аналитики и игровые эксперты предрекали проекту огромный успех и многомиллионную активность игроков уже в первый день релиза. Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что количество игроков в Starfield, насчитывает около одного миллиона, это не мало, но для проекта такого масштаба и бюджета, цифры совсем невпечатляющие, особенно учитывая огромные затраты компаний Bethesda и Microsoft на маркетинг. У проекта, запуск которого был омрачен ужасным техническим состоянием, Cyberpunk 2077 от CD Project Red были похожие показатели, но это только в Steam, а ведь игра была доступна еще и на консолях PlayStation и XBOX. А недавний хит от Larian Studios, Baldur’s Gate 3 насчитывает 2,7 миллиона игроков после запуска в августе этого года.

реклама

Как стало известно ранее, игроки массово требовали возврат средств в Steam, поскольку Starfield готовился к полноценному релизу, после пятидневного раннего доступа.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #steam #bethesda softworks #xbox #bethesda #starfield #игровая индустрия #фил спенсер
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Игроки в Starfield нашли способ вернуть деньги после двух часов игры и активно пользуются этим
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
176
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
+
Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
5
В США назвали настоящее имя место жительства основателя крупной хакерской группировки из РФ Trickbot
1
Разработчики «Мира танков» ввели 9 часов в офисе для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
15
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
1
Сервис "2ГИС" добавил навигацию внутри торговых центров
+
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
11
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
1
Великая китайская стена серьезно повреждена при проезде экскаватора - два рабочих арестованы
2
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
3
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
+
Украинские M1A1 Abrams получат урановые снаряды – почему это сильно ослабит американские танки
3
Владелец платы Gigabyte увидел в BIOS 384 Гбайт ОЗУ при модуле в 16 Гбайт, компания решила проблему
3
В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
+
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
3
Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT уверенно обогнали GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti в производительности
+
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
3
В Германии продали трубы от «Северного потока — 2» компании Gascade
1

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
35
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
6
ТОП-5 худших процессоров всех времен
28
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
8
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
49
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
8
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
11
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
11
Как увеличить память в младшей Xbox series S
15

Сейчас обсуждают

Виктор То
14:59
Твои "товарищи" вместе с тобой либо под шконкой у параши во втором бараке Мухосранского лахтошоблоцентра шкерятся или тоже вместе с тобой на суковатом черенке наказующей швабры вашего лахтинского кура...
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Lubitel 32
14:58
За славяшками нужно посматривать того и гляди предадут как всегда делали. НКВД с наганом отводящий славяшку в кусты и возвращающийся уже в одиночестве очень нужен. Ну и как бы стоит уже линчевать родс...
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Станислав Купцов
14:57
Герой, который предал своего фюрера. Боевые товарищи свою голову на плечах имели, точно так же могли осознать, в каком зле участвуют, и какие у этого бывают последствия.
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Роман Копельчук
14:55
Та петух он пишет с детской странички
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Александр Рощин
14:55
Мечтать, - не больно. Главное, кидая каменюку по небесной стрекозе, не подбить своего соседа в соседнем окопе
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
THE STAS
14:54
Долго они, конечно, смеялись над русскими "мультфильмами" ...)))
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
Роман Копельчук
14:53
Россия может только тебе пидарасу пернут в нос, а ты понюхаешь!:))))
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Роман Копельчук
14:53
Ты в самом деле дебил или придуриваешься?
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Роман Копельчук
14:52
Ты укантропупишь только свой йух у себя во рту, .лядина!!!
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Виктор То
14:50
Подгорело под хвостом у орчонка-подшконочника из второго барака Мухосранского лахтошоблоцентра? Это правильно. Кыш отселева! И никогда не смерди не здесь, не в любом другом месте. А ведь классно я всю...
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем