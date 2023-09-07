Глава XBOX Фил Спенсер поделился данными о количестве игроков в Starfield.

6 сентября на PC и консолях Xbox Series X|S, состоялся полноценный релиз научно-фантастической ролевой игры Starfield, от компании Bethesda. Проект от авторов серии The Elder Scrolls, с момента анонса приковал к себе внимание фанатов и попал в топы самых ожидаемых игр. Но несмотря на это запуск Starfield был довольно скромным, что подтверждают официальные данные.

Финансовые аналитики и игровые эксперты предрекали проекту огромный успех и многомиллионную активность игроков уже в первый день релиза. Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что количество игроков в Starfield, насчитывает около одного миллиона, это не мало, но для проекта такого масштаба и бюджета, цифры совсем невпечатляющие, особенно учитывая огромные затраты компаний Bethesda и Microsoft на маркетинг. У проекта, запуск которого был омрачен ужасным техническим состоянием, Cyberpunk 2077 от CD Project Red были похожие показатели, но это только в Steam, а ведь игра была доступна еще и на консолях PlayStation и XBOX. А недавний хит от Larian Studios, Baldur’s Gate 3 насчитывает 2,7 миллиона игроков после запуска в августе этого года.

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Как стало известно ранее, игроки массово требовали возврат средств в Steam, поскольку Starfield готовился к полноценному релизу, после пятидневного раннего доступа.