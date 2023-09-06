Пока игра находилась в раннем доступе, рефанд можно было сделать, независимо от количества часов проведенных в игре.

Анонс Starfield состоялся в 2018 году, пять лет игроки ждали этот амбициозный проект от студии Bethesda. Ролевые игры, такого масштаба выходят крайне редко, а Starfield, к тому же, предлагал игрокам окунуться в научно-фантастическую атмосферу, посвященную исследованию далеких планет и космоса. Проект быстро оказался в топе самых ожидаемых игр года. Недавно состоялся релиз игры, и похоже у компании Bethesda, большие проблемы, поскольку игроки массово требуют возврат средств за игру.

По данным цифрового магазина Steam, за день до полноценного релиза около 200 000 игроков потребовали возврат средств. Как известно, возврат средств в Steam, пользователь может получить при условии, что он провел в игре не более 2-х часов, но дело в том, что Starfield находилась в раннем доступе с 1 сентября, для обладателей премиальных изданий. Количество часов проведенных в игре до полноценного релиза, не имеет значения при запросе на возврат средств.

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Пока игра находится в раннем доступе любой пользователь, может в любой момент, вернуть деньги потраченные на нее. Для этого достаточно пожаловаться на техническое состояние проекта. Этим и воспользовалось большинство игроков, некоторые из которых, даже написали подробные руководства на различных форумах и в обсуждениях Steam, в том числе.

Возможно некоторые пользователи, таким образом решили сэкономить деньги потраченные на премиальное издание, воспользовавшись возвратом средств они купят стандартную версию игры. Кто-то, за эти пять дней раннего доступа, уже успел пройти Starfield и потерял интерес. Так же, у игры наблюдаются проблемы с производительностью, что заставило многих игроков отказаться от прохождения, на данный момент.

Пока сложно сказать, является ли новый проект от Bethesda однозначным провалом или нет. Но количество единовременных игроков в Steam убавилось, и это учитывая, что игра получила полноценный релиз. Возможно позже ситуация с онлайном наладится, поскольку игру купят те игроки, которые ждали именно полноценного релиза.

Несмотря на явные проблемы у Starfield довольно не плохие оценки как от критиков (87 баллов Opencritic, 88 баллов Metacritic) так и от пользователей (81 процент положительных отзывов в Steam). К тому же, как известно, проекты от Bethesda, сохраняют популярность за счет огромного количества модификаций, которые улучшают игровой процесс и даже исправляют баги оставшиеся без внимания разработчиков.