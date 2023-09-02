Игра разрабатывается японской студией на Unreal Engine 5.

Японская инди-студия Nihil Inane представила дебютный тизер-трейлер игры Lost Fragment на своём YouTube-канале. Проект, представляет собой survival horror с элементами шутера от первого лица (FPS) и эстетикой японских фильмов ужасов.

В трейлере показан игровой процесс, управляя главным героем, вооруженным пистолетом, игрок осторожно движется по коридорам заброшенного госпиталя, но помимо протагониста в здании находится кто-то еще. Первое, что бросается в глаза это очень реалистичная графика и анимации. Освещение и звук в игре делает картинку невероятно похожей на реальную запись. Удивителен тот факт, что по словам разработчиков, все сделано вручную, поскольку они не использовали фотограмметрию. Проект создается на популярном нынче игровом движке Unreal Engine 5, разработанном компанией Epic Games.

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Разработчики из студии Nihil Inane, к сожалению более не открыли никаких подробностей о проекте.

Анонс игры был хорошо принят игроками, а графика представленная в видео ролике напомнила им проект Unrecord от французского коллектива DRAMA. Шутер от первого лица Unrecord, так же разрабатывается на движке Unreal Engine 5, а количество добавивших игру в список желаемого в Steam пользователей - составило 600 000.