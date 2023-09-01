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Группа хакеров Rune взломала Starfield
Взлома игры в день релиза следовало ожидать, поскольку в игре нет защиты Denuvo.

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Приключенческая космоопера Starfield от компании Bethesda, стала доступна в раннем доступе для обладателей расширенных версий (Premium Edition, Premium Edition Upgrade или Constellation Edition), для ПК и консолей от Microsoft - Xbox Series X, Xbox Series S. Версия игры для Xbox Game Pass будет доступна 6 сентября, одновременно с релизом стандартной версии.

Хакеры из группы RUNE, уже сообщили о благополучном взломе игры. Это не удивительно, поскольку, ранее датамайнеры выяснили, что игра не содержит систему защиты Denuvo. 

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Так же, ранее стало известно о том, что группа энтузиастов работает над русской локализацией, ранняя версия которой может появиться уже в сентябре.

Starfield — первая более чем за 25 лет новая игровая вселенная от Bethesda Game Studios, авторов серии The Elder Scrolls. В этой космической игре с элементами RPG, вы сможете создать любого персонажа и исследовать огромную вселенную так, как вам этого хочется, а в ходе сюжетной линии вы раскроете величайшую тайну человечества.

События игры происходят в 2330 году люди осваивают планеты за пределами Солнечной системы. Вам предстоит войти в состав «Созвездия», исследователей вселенной и ее тайн, и покорить космос в самой масштабной игре студии Bethesda.

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