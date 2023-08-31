За перевод взялись пользователи Zone Of Games

Похоже, что долгожданный проект Starfield от студии Bethesda все же получит русскую локализацию, но не официальную.

Недавно стало известно, что в файлах пресс-версии игры не было найдено русских шрифтов. Участники форума Zone Of Games сообщили о том, что в игре присутствуют примерно 1 миллион 700 тысяч слов на английском языке без дубликатов и 159 тысяч строк. Этот объем текста является самым большим среди всех западных ААА-игр. Пользователь под ником 0wn3df1x, имеющий опыт в сфере локализаций, сказал, что на перевод такого объема текста уйдет 6-7 лет, а стоимость, в лучшем случае, будет составлять сумму, равную 20 миллионам рублей.

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Но ситуация оказалась не такой уж плачевной. Участники форума Zone Of Games провели технический тест на возможность вставить в игру русский текст, и, как сообщает пользователь под ником Haoose (опытный программист и локализатор): "игра его видит, работает, не вылетает" - а так же, что "Переводу поддается и интерфейс, и субтитры".

Пользователи ZOG взялись за машинный перевод. Есть специалисты, которые работают над красивыми русскими шрифтами. Так же есть программисты, занятые технической работой с файлами субтитров (требуется вытащить текст из файлов, перевести его при помощи нейросетей и интегрировать субтитры в игру, не сломав ее). Haoose сообщает, что почти завершил машинный перевод интерфейса, который появится 1 сентября в день релиза Starfield, а так же, что, возможно, в сентябре уже появится первая версия машинного перевода субтитров.