Один из скриншотов подтверждает наличие в игре приложения для обмена сообщениями WhatsUp.

Игроки по всему миру с нетерпением ждут официального анонса долгожданной Grand Theft Auto 6 (GTA VI) в связи с недавно всплывшими данными от Take-Two Interactive. Среди ключевых вопросов, которые волнуют геймеров, - когда игра будет анонсирована и когда она, наконец, появится на прилавках. В то время как компания Rockstar Games, разработчик франшизы GTA, сохраняет молчание, утечки продолжают давать крупицы информации.

Недавно появилась информация по поводу новой внутриигровой функции, которая с юмором отсылается к популярному приложению для обмена сообщениями WhatsApp. На скриншоте, попавшем в сеть, видно нескольких персонажей в ночном клубе, а в правом нижнем углу - надпись о полученном сообщение в ‘WhatUp’. Эта явная пародия на WhatsApp, сатирические элементы всегда были синонимом серии GTA. Этот просочившийся фрагмент появился в сети еще в сентябре 2022 года, но он оставался незамеченным до недавнего времени.

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Просочившиеся подробности о GTA 6 циркулировали в течении некоторого времени, проливая свет на то, чего могут ожидать игроки. Уже практически на сто процентов известно, что игра перенесет игроков обратно в культовый город Вайс-Сити. Так же в игре должны быть реализованы несколько временных периодов.

Эти и другие подробности появились в результате массовой утечки в конце прошлого года, и Rockstar, и Take-Two Interactive признали, что они относятся к ранним стадиям разработки игры. Утечки включали видео и изображения, демонстрирующие различные аспекты игры. Несмотря на усилия разработчиков и издателей удалить этот просочившийся контент, часть его всплыла в измененном виде.