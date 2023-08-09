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Генеральный директор Take-Two рассказал почему GTA так и не попала на большие экраны
Два фильма по играм от Take-Two выйдут в ближайшие годы, один из них уже на этапе постпродакшн.

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Take-Two владеет некоторыми из крупнейших игровых франшиз, включая Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, но за эти годы компания мало что сделала для распространения своих франшиз на телевидении и в кино. Генеральный директор Штраус Зелник пролил еще немного света на причины этого в рамках последнего брифинга Take-Two о доходах.

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Во-первых, Зелник сказал, что существует лишь "относительно небольшая возможность" реально заработать деньги на экранизациях фильмов и телешоу, которые, по его словам, "обычно являются очень сложными классами активов". Зелник отметил, что он лично знаком с этим, потому что до прихода в Take-Two он был исполнительным директором Columbia Pictures и 20th Century Fox, а также входил в совет директоров CBS.

Зелник сказал, что HBO с сериалом "Последние из нас" и Universal с фильмом "Братья Супер Марио", были редкими примерами того, как видеоигры добивались успеха на телевидении и на большом экране.

"Существует много, очень много неудач, примеров когда деньги были потеряны" - сказал он. "До сих пор мы применяли очень избирательный подход к лицензированию".

В последнее время Take-Two несколько меняет свою позицию, поскольку работает с Lionsgate над фильмом Borderlands и с Netflix над фильмом BioShock. Помимо этого, по словам Зелника, "мы могли бы рассмотреть возможность лицензирования в будущем, когда возникнет творческий императив и экономические возможности".

Зелник сказал, что компания Take-Two хотела бы иметь больше контроля над производством таких проектов, но это не всегда возможно, поскольку сама Take-Two владеет только лицензиями на эти самые проекты, но не продюсирует их.

"Мы не собираемся ставить на кон будущее этой компании или ценность нашей интеллектуальной собственности, основываясь на чьем-то исполнении в другой области развлекательного бизнеса. Так что мы действительно будем продолжать быть очень избирательными. Даже если бы мы применили широкомасштабный подход - в отсутствие собственных инвестиций экономические возможности в контексте гораздо более широких экономических возможностей для нашего основного бизнеса ограничены" - сказал Зелник.

В фильме "Borderlands" представлен звездный актерский состав, в который входят Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк и Кевин Харт. Релиз намечен на август 2024 года. Фильм BioShock для Netflix, тем временем, находится в разработке гораздо дольше, но известно только, что режиссером фильма стал Фрэнсис Лоуренс, известный по таким фильмам как "Я — легенда", "Константин" и "Голодные игры".

Grand Theft Auto - крупнейшая франшиза Take-Two, и многие задавались вопросом, почему фильм по мотивам до сих пор не вышел. Ветеран игровой индустрии Кирк Юинг упоминал о том что он и Сэм Хаузер из Rockstar обсуждали возможность создания фильма по GTA. Однажды продюсер из Лос-Анджелеса позвонил Юингу с предложением снять фильм о GTA с Эминемом в главной роли и Тони Скоттом в качестве режиссера. Юинг связался с Хаузером и попросил его рассмотреть это предложение, но Хаузер, по-видимому, поспешил сказать: "Не заинтересован".

"В тот момент они отказались от любых разговоров о создании фильма, когда поняли, что медиа-франшиза, которая у них была, была больше, чем любой фильм, который шел в то время" - сказал Юинг.

 Руководители крупнейших студий Голливуда, на протяжении многих лет, обращались к Take-Two, большинство из них интересовала GTA, но компания всегда говорила "нет", потому что хочет иметь творческий контроль.

Официального фильма о GTA никогда не было, но BBC выпустила фильм под названием "Переломный момент" (The Gamechangers), в котором Дэниел Рэдклифф сыграл соучредителя Rockstar Сэма Хаузера. Rockstar Games подала на BBC в суд из-за этого проекта.

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#gta #netflix #grand theft auto #red dead redemption #borderlands #take-two #bioshock #hbo
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