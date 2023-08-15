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Вакансии Rockstar Games подтверждают наличие нескольких временных периодов в GTA VI
Опубликованная вакансия и информация от инсайдера, говорят о том, что GTA VI может вернуть игроков в эпоху 80-х.

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В то время как Rockstar Games тщательно скрывает официальные подробности, недавние события и утечки дают фанатам подсказки. Вот краткое изложение последних событий на фронте Grand Theft Auto VI.

Несмотря на спекуляции и десятилетнее ожидание с момента сообщения о начале разработки игры, дата релиза остается загадкой. По последней информации выход игры можно ожидать в конце 2024 или в первой половине 2025 года, но без официального подтверждения от Rockstar это остается лишь предположением.

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Так же появившаяся ранее информация от инсайдеров, говорит нам о том, что игроков ожидает обновленная система полицейского реагирования с полной переработкой в поведении искусственного интеллекта. Ходят слухи о возвращении в игру такого оружия как – бензопила, пожалуй, хорошая новость для тех кто ностальгирует по 80-м.

Недавнее объявление вакансий от Rockstar Games приковало к себе внимание фанатов. Вакансия художника по персонажам в Торонто, подчеркивает понимание культуры, характерной для конкретной эпохи. Это подпитало слухи о том, что GTA VI может охватывать несколько временных периодов.

Ходят слухи, что геймеры могут вернуться в красочный и динамичный мир 1980-х годов. Если верить инсайдерам, эта эпоха, может быть основным временным периодом в котором будут разворачиваться события игры.

В связи с огромным количеством информации о проекте, просочившейся в сеть, и недавним финансовым отчетом, игроки с нетерпением ждут официальных заявлений от Rockstar Games.

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