Режим "Новая игра плюс" впервые появляется в игре от Bethesda.

До выхода Starfield осталось всего две недели, и в преддверии этого события Тодд Говард (исполнительный продюсер компании Bethesda) подтвердил наличие режима "новая игра+" (New Game+).

В интервью GQ Говард подтвердил, что "новая игра+" действительно реализована в игре, отметив, что это еще один способ стимулировать игроков к повторным прохождениям.

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"Starfield предлагает самую иммерсивную ролевую систему со времен Oblivion 2006 года" - сказал Говард в интервью GQ. "Это дает вам гибкость и возможности пережить уникальный игровой опыт, а функция "новая игра +", стимулирует на повторное прохождение игры".

Говард не вдавался в подробности относительно того, что именно будет перенесено из текущего сохранения (например, оружие и внутриигровая валюта), если вы пройдете Starfield один раз и начнете "новую игру+" , но само наличие этой функции примечательно, поскольку Bethesda Game Studios не использовала ее в своих прошлых проектах. Но на некоторые игры студии были выпущены моды, позволяющие начать "новую игру+".

На церемонии открытия Gamescom 2023 (Opening Night Live), Тодд Говард вышел на сцену, чтобы подвести итоги сказанного ранее о проекте, а так же поделился небольшими подробностями относительно одной из сюжетных фракций в игре.

Релиз Starfield состоится 6 сентября на PC и XBOX Series X|S.