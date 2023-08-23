Директор студии Bethesda уточнил некоторые детали об игре, перед релизом.

Всего за пару недель до того, как Bethesda представит свой долгожданный следующий AAA-релиз Starfield, директор студии и исполнительный продюсер Тодд Говард присоединился к ведущему Джеффу Кейли на сцене Gamescom Opening Night Live, чтобы подвести итог и обменяться несколькими словами.

Говард вышел на сцену, чтобы немного рассказать об истории Starfield, отметив, что игра начинается с присоединения к фракции The Constellation, которую Говард описал как "НАСА встречает Индиану Джонса", и что они являются последней группой людей, которые отправляются в путешествие по галактике, чтобы исследовать неизвестность и увидеть что может предложить космос.

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Директор студии упомянул, что когда игроки начнут сотрудничать с Constellation, их ждет масса сюжетных поворотов, но Тодд Говард не стал много рассказывать о сюжете.

"Мы как раз на финишной прямой перед дебютом Starfield, который станет доступен в раннем доступе 1 сентября и выйдет для более широкой аудитории 6 сентября на ПК и Xbox Series X / S. На самом деле, мы настолько близки к его выходу, что спойлеры уже начали просачиваться, так что будьте осторожны."

Рецензии еще не появились, но критики уже получили в свои руки копии игры. Обзоры дебютируют - 31 августа в 9 утра по североамериканскому времени.