В игре присутствует персонаж, очень похожий на Макса Пейна, что привело в замешательство некоторых игроков.

Возможно, вы задавались вопросом, почему в последнем трейлере Alan Wake 2, только что вышедшем на премьеру в прямом эфире 2023 года, показан персонаж, похожий на Макса Пэйна.

Персонаж, о котором идет речь - Алекс Кейси, агент ФБР и напарник одного из игровых персонажей Alan Wake 2, Саги Андерсон. И Алекс, и Сага прибывают в Брайт-Фоллс, чтобы расследовать таинственные убийства. Разработчики из Remedy демонстрировали Кейси и в предыдущих видеороликах, но в видео представленном на Gamescom 2023 мы видим персонажа с другой стороны - и смотрим на него по-другому.

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Эта альтернативная версия Алекса Кейси, которую мы видим в трейлере, выглядит как Макс Пейн из знаменитого экшн-сериала Remedy, в комплекте с фирменным костюмом крутого детектива. Так что же здесь происходит? Является ли персонаж отсылкой к Максу Пэйну?

Алекс Кейси, которого мы видим в трейлере, - это версия Алекса из "Темного места", кошмарного мира, в котором сам Алан Уэйк оказался в ловушке после событий первой игры. Это очень глубокая мета-игра со стороны Remedy. Одна из писательских работ Алана Уэйка была серия романов про Алекса Кейси, и теперь этот персонаж воплощен в жизнь в "Алане Уэйке 2". Мы можем предположить, что Алекс Кейси в "Темном месте" - это Алекс Кейси, созданный воображением Алана для романов.

Модель Алекса Кейси основана на креативном директоре Remedy Сэме Лейке, внешность которого также была основой для детектива Макса Пэйна. В игре Алекса озвучивает Джеймс МакКэффри, актер который также подарил свой голос Максу. Итог таков: версия Алекса Кейси из "Темного места" - явная отсылка к Максу Пейну, но он не Макс Пейн.

В интервью Сэм Лейк рассказал об источниках вдохновения при работе над персонажем - Алексом Кейси. “Версия Кейси в "Темном месте", ожившего персонажа из книг Уэйка, определенно навеяна моей симпатией к нуару, включая наряд, напоминающий о персонаже Брэда Питта из фильма Дэвида Финчера в стиле нео-нуар ”Se7en" - объяснил Лейк.

Так же Сэм Лейк сказал, что Max Payne и Quantum Break не являются частью "Объединенной вселенной Remedy".

Ранее в августе компания Remedy объявила о 10-дневной задержке выхода Alan Wake 2 до 27 октября. В заявлении от разработчиков говорится, что октябрь был насыщен запусками игр, и они хотели предоставить игрокам больше пространства для выбора.

“Октябрь - удивительный месяц для запуска игр, и мы надеемся, что этот сдвиг дат даст больше возможностей всем насладиться своими любимыми играми” - сказали в Remedy.