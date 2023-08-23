В ролике показан геймплей одного из самых ожидаемых шутеров года.

RoboCop: Rogue City по праву считается одним из самых ожидаемых шутеров 2023 года. Его предпосылка проста: возьмите любимую сатиру 1980-х годов на капитализм и правоохранительные органы и превратите ее в шутер от первого лица.

В видео ниже вы можете найти 16 минут RoboCop: Rogue City со всеми элементами, которые вы ожидаете от классического фильма Пола Верховена, включая ED-209 и многое другое.

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RoboCop: Rogue City была анонсирована еще в 2022 году, а в этом году было проведено закрытое бета-тестирование. Проект разрабатывается польской студией Teyon, ответственной за Terminator: Resistance, и входит в первой волну игр разрабатываемых на движке Unreal Engine 5. Многие студии разработчики компьютерных игр используют инструментарий Unreal Engine 5 и в данный момент, огромное количество игр разного масштаба разрабатываются на этом движке.

Terminator: Resistance получил неоднозначные оценки от критиков и сдержанные отзывы от игроков, хотя является лучшей игрой по "Терминатору" на данный момент. Посмотрим, будет ли RoboCop: Rogue City лучше, релиз игры на Xbox Series X | S, PS5 и PC, состоится в сентябре. Поскольку точная дата выхода пока не сообщается, а осенью выходит множество потенциальных блокбастеров, возможен перенос релизной даты проекта.