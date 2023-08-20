На странице игры в Steam можно найти информацию об игре, а так же новые скриншоты.

Издатели и разработчик - китайская студия Game Science, открыла страницу Steam посвященную своему Souls-like проекту Black Myth: Wukong. В основу сеттинга игры легла китайская мифология. Так же известно, что проект создается на движке Unreal Engine 5.

Бесплатная демоверсия игры недавно стала доступна в Китае, возможно скоро будет доступна и в других странах.

реклама

На странице Black Myth: Wukong в Steam указана дата выхода 2024 год. Так же на странице игры можно найти краткое описание сюжета, некоторые подробности сеттинга и информацию касательно геймплея. Однако подробная информация о минимальных и рекомендуемых системных требованиях пока недоступна, скорее всего, она появится по завершению этапа разработки проекта.

Black Myth: Wukong — это ролевой экшен по мотивам китайской мифологии. Его сюжет основывается на «Путешествии на Запад», одном из четырех классических романов китайской литературы. В роли Избранника судьбы вы отправитесь навстречу ждущим вас испытаниям и чудесам, чтобы открыть правду, скрывающуюся за занавесью великой легенды прошлого.

Имя главного героя Сунь Вуконг - монах и воин использующий в бою свой выдвижной посох Мари. Герой так же сможет использовать в схватках с врагами другое оружие и свои магические навыки, что следует из официального описания.

На следующей неделе, во вторник вечером (21:00 МСК) состоится церемония открытия Gamescom 2023, где одной из заявленных игр является Black Myth, как известно все заявленные участники позволят публике подробнее взглянуть на новинки игровой индустрии.