Одно из самых главных игровых шоу года начнется 22 августа в 21:00 по МСК, возможен анонс новой части Метро.

Во вторник 22 августа, в городе Кельн стартует ежегодная игровая выставка Gamescom. Журналист и ведущий шоу - Джефф Кили недавно сообщил о том, что скоро будет опубликован трейлер церемонии открытия (Opening Night Live). В июне этого года шоумен уже проводил крупную игровую выставку - Summer Game Fest, которая послужила полноценной заменой, несостоявшейся E3.

Церемония открытия Gamescom состоится 22 августа в 21:00 по МСК, выставка будет длится 6 дней, по 27 августа включительно. Кили предупредил, что не стоит ждать от церемонии открытия большого количества игровых премьер, внимание будет акцентировано, в основном на уже анонсированных проектах от таких студий как: CD Project Red, Ubisoft, NetherRealm Studios, Infinity Ward, Remedy и другие. По официальной информации, среди студий участников шоу, так же значится 4A Games Limited. Хотя мировых премьер будет не много, ходят слухи, что среди них может оказаться новая часть "Метро".

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Так выглядит список официально заявленных проектов:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Mirage

Black Myth Wukong

Call of Duty: Modern Warfare 3

Crimson Desert

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Lords of the Fallen

Sonic Superstars

Zenless Zone Zero

Mortal Kombat 1