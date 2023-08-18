Коллеги актера утверждают, что у него множество идей связанных с продолжением истории.

В сериале Disney+ Макгрегор впервые за 17 лет вернулся к своей роли в "Звездных войнах", и он еще не готов повесить мантию джедая на стену. "Я действительно надеюсь, что мы сделаем еще один сезон" - сказал он британскому GQ вскоре после выхода в эфир финального эпизода сериала в прошлом году.

Коллега по сериалу "Оби-Ван" Вивьен Лира Блэр, сыгравшая юную Лею Органу, рассказала в июне, что Макгрегор не умерил своего энтузиазма по поводу второго сезона и все еще хочет добиться того, чтобы сюжет сериала охватил больше историй, хотя маловероятно, что она вернется еще на один сезон, потому что было бы трудно "вписать" ее персонажа в сюжет.

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"Многие люди спрашивают меня, увидим ли мы второй сезон Оби-Вана ?" - сказала Блэр в интервью The Direct. "И, честно говоря, я думаю, что это очень даже возможно, потому что Эван [Макгрегор] просто умоляет сделать еще один. Он действительно очень целеустремлен".

Босс Lucasfilm Кэтлин Кеннеди ранее подтвердила, что второй сезон "Оби-Вана" "не находится в активной разработке" - хотя Макгрегор (и фанаты), похоже, хотят его увидеть. - Но я никогда не говорю "никогда", потому что всегда есть такая возможность. Это шоу было так хорошо принято, и [режиссер] Дебора Чоу проделала такую впечатляющую работу".

Сериал "Оби-Ван Кеноби" получил в целом положительные отзывы от фанатов и критиков. К примеру IGN писали - "Оби-Ван Кеноби заполняет пробел между "Местью ситхов" и "Новой надеждой" с удовлетворительным эффектом. Действие колеблется между скучным и захватывающим, а сценарий местами оставляет желать лучшего, но в конечном счете это заметное вхождение в постоянно растущий канон "Звездных войн".