На грядущей выставке Gamescom, во время презентации Starfield, студия Bethesda анонсирует грандиозное мероприятие

Несомненно одной из самых ожидаемых игр этого года является проект Starfield от студии Bethesda, релиз которого состоится уже через три недели. Microsoft и Bethesda проводят активную рекламную компанию, и как стало известно, в честь запуска проекта запланировано грандиозное мероприятие.

Журналист Карим Джовиан сообщил, что информацию о мероприятии он узнал от одного из сотрудников Microsoft. К сожалению, подробностей о предстоящем ивенте не так много, но можно с уверенностью сказать, что для компании Bethesda очень важно провести успешный запуск их нового проекта, поскольку Starfield является новым IP (интеллектуальная собственность), соответственно у игры нет такой фанатской базы как, к примеру, у серии The Elder Scrolls.

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Известно, что ивент будет проведен в формате интерактивной презентации проекта. Согласно данным от Карима Джовиана, мероприятие будет анонсировано на Gamescom. В рамках этой немецкой выставки как раз запланирована сессия, посвященная Starfield. Кроме того, Gamescom проходит непосредственно перед релизом игры, церемония открытия состоится 22 августа, а завершится выставка 27 августа.

Флагманский проект от Bethesda выйдет в свет 6 сентября 2023 года, релиз состоится одновременно на всех заявленных платформах, а именно ПК и Xbox Series X|S.