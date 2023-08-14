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Несомненно одной из самых ожидаемых игр этого года является проект Starfield от студии Bethesda, релиз которого состоится уже через три недели. Microsoft и Bethesda проводят активную рекламную компанию, и как стало известно, в честь запуска проекта запланировано грандиозное мероприятие.
Журналист Карим Джовиан сообщил, что информацию о мероприятии он узнал от одного из сотрудников Microsoft. К сожалению, подробностей о предстоящем ивенте не так много, но можно с уверенностью сказать, что для компании Bethesda очень важно провести успешный запуск их нового проекта, поскольку Starfield является новым IP (интеллектуальная собственность), соответственно у игры нет такой фанатской базы как, к примеру, у серии The Elder Scrolls.
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Известно, что ивент будет проведен в формате интерактивной презентации проекта. Согласно данным от Карима Джовиана, мероприятие будет анонсировано на Gamescom. В рамках этой немецкой выставки как раз запланирована сессия, посвященная Starfield. Кроме того, Gamescom проходит непосредственно перед релизом игры, церемония открытия состоится 22 августа, а завершится выставка 27 августа.
Флагманский проект от Bethesda выйдет в свет 6 сентября 2023 года, релиз состоится одновременно на всех заявленных платформах, а именно ПК и Xbox Series X|S.