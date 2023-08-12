Larian Studios опубликовали любопытную статистику

Baldur's Gate 3 пользуется огромным успехом в Steam, установив рекордное количество единовременных игроков в количестве 814 000, а ведь игра еще не вышла на консолях. Спустя неделю после релиза, Larian Studios поделились интересным списком статистических данных, раскрывающих самый популярный класс, расу и другие мелкие факторы игры. В этом списке присутствует, даже небольшой раздел посвященный вариантам романтических отношений, и, похоже, выбор большенства склоняется в пользу одного персонажа.

Все компаньоны в Baldur's Gate 3 проработаны отлично, но статистика Larian, говорит о том, что жрец-полуэльфийка Шадоухарт - это компаньон, с которым большинство игроков заводят романы. На втором месте, согласно статистике, волшебник Гейл, а на третьем эльф-плут Астарион.

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Исходя из этой небольшой статистики от Larian, так же известно, что паладин стал самым популярным классом, а самой популярной расой, у игроков создавших своего собственного персонажа, является - полуэльф.

Кстати, в редакторе создания персонажей игроки, в общей сложности провели 88 лет, а почти 10 процентов игроков потратили не менее часа на тщательное создание своего игрового альтер эго во вселенной Dungeon & Dragons.



