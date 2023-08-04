В результате ошибки в Baldur's Gate 3 не сохраняется данные, но есть решение.

В Baldur's Gate 3 была замечена ошибка, в результате которой не сохраняется данные. Эта ошибка, стала результатом потерянного прогресса за множество часов проведенных в игре, не малому количеству игроков.

Столкнувшиеся с этой проблемой игроки разобрались, что ошибка происходит при синхронизации. Игра может зависать при попытке соединения с облачным сервисом Steam, что в свою очередь не позволяет ни сохранять прогресс, ни загружать его. Некоторые игроки предположили, что функция кросс-сейв является причиной данного бага, опция кросс сохранения нужна для переноса прогресса между платформами, хотя релиз Baldur's Gate 3 на Playstation состоится только в сентябре.

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В результате проблемы с сохранениями некоторые игроки переустановили игру и начали прохождение заново. В Larian Studios заявили, что знают об этой проблеме, на своем официальном сайте они опубликовали несколько советов которые могут помочь пользователям. Один игрок также предложил следующее решение.

1. Отключите облачную синхронизацию с Baldur's Gate 3.

2. Удалите папку "C:\Users\User\AppData\Local\Larian Studios\Baldur's Gate 3"

3. Запустить игру и не включать облачную синхронизацию.

Дело в том, что сохранения сделанные игроками во время прохождения игры в раннем доступе, конфликтуют с сохранениями релизной версии, поскольку полная версия Baldur's Gate 3 сбрасывает весь прогресс. Steam попытается заставить игру распознать информацию, хранящуюся в облаке, и игра отклонит ее.



