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Гонконг тестирует свой ChatGPT, OpenAI усиливает блокировки

Гонконг запускает тестирование собственного инструмента, аналогичного ChatGPT, стремясь укрепить свои позиции в сфере искусственного интеллекта. В то же время OpenAI предпринимает дополнительные меры для ограничения доступа к своим сервисам, усиливая контроль и безопасность.
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Правительство Гонконга разрабатывает и тестирует собственный инструмент, аналогичный ChatGPT, для использования государственными служащими. Министр инноваций сообщил, что в будущем планируется сделать этот инструмент доступным для всех, особенно после того, как OpenAI ограничила доступ к своему сервису в Гонконге и других неподдерживаемых регионах.

Секретарь по инновациям, технологиям и промышленности Сунь Дун в субботнем радиошоу рассказал, что его бюро тестирует программу искусственного интеллекта под названием «приложение второго пилота для редактирования документов для государственных служащих». Целью является дальнейшее улучшение её возможностей, и ожидается, что в этом году она станет доступной для всех членов правительства.

Центр исследований и разработок генеративного ИИ при Гонконгском университете науки и технологий, совместно с несколькими другими университетами, разработал программу.

Система, предназначенная для помощи в написании текстов, может значительно повысить эффективность работы государственных служащих, помогая им в составлении, переводе и обобщении документов, как сообщили в Управлении главного правительственного информационного директора. В сообщении также говорится, что база данных программы и её большая языковая модель были разработаны центром самостоятельно.

Сунь отметил, что в будущем модель будет способна выполнять такие задачи, как создание графики и видео. Однако пока неясно, насколько её возможности будут сопоставимы с ChatGPT.

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В радиопередаче он отметил, что как правительство, так и представители индустрии будут участвовать в дальнейшем развитии модели.

«С учетом текущей ситуации в Гонконге, привлечь такие крупные компании, как Microsoft и Google, к субсидированию подобных проектов сложно, поэтому правительство должно взять на себя эту задачу», — заявил Сунь.

Между Пекином и Вашингтоном идет гонка за лидерство в области ИИ, и Китай стремится стать мировым лидером в этой сфере к 2030 году.

Китай, включая Гонконг и Макао, не входит в список «поддерживаемых стран и территорий» OpenAI, одной из ведущих компаний в области искусственного интеллекта.

Производитель ChatGPT не уточнил, почему некоторые регионы были исключены, но отметил, что аккаунты из этих мест, пытающиеся получить доступ к его сервисам, могут быть заблокированы.

Согласно сообщениям на онлайн-форуме OpenAI и местных СМИ, компания уведомила некоторых пользователей по электронной почте, что с 9 июля будут введены дополнительные меры по блокировке соединений из регионов, не включенных в список одобренных.

Фрэнсис Фонг, почетный президент Гонконгской федерации информационных технологий, отметил, что пока сложно сказать, сможет ли программа в Гонконге достичь уровня ChatGPT. Однако, по его мнению, при участии местных компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, Гонконг имеет все шансы догнать эти стандарты с технологической точки зрения.

“Станет ли он лучшим? Возможно, не обязательно так близко. Но, по моему мнению, она не будет сильно отставать,” - отметил он.

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Он также упомянул, что программа искусственного интеллекта, созданная на местном уровне, способна более точно решать задачи, связанные с местным языком и локализацией. Однако он добавил, что “имеет смысл”, если конечный продукт будет выглядеть “политически корректным”.

Китайские технологические гиганты, такие как Alibaba и Baidu, уже представили свои версии ИИ на китайском языке, аналогичные ChatGPT, для общественного и коммерческого использования. Однако эти ИИ-модели должны соответствовать правилам китайской цензуры.

В мае Китайская академия киберпространства заявила, что чатбот ИИ обучается на основе доктрины председателя Си Цзиньпина, что ярко подчеркивает идеологические рамки, в которых будут функционировать китайские ИИ-модели.

В мае компания SenseTime, один из ведущих разработчиков искусственного интеллекта в Китае, представила SenseChat для пользователей в Гонконге. В этом регионе большинство жителей говорят на кантонском языке, в отличие от мандаринского, который более распространен в материковом Китае.

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Теги

технологии искусственный интеллект безопасность chatgpt инновации openai тестирование гонконг блокировки цифровая трансформация
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