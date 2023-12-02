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Xroks
Leopard 1A5 задействованы в боях на Украине и начали нести потери
В статье рассматривается эффективность танка Леопард 1 в сравнении с M1 Abrams в ходе современных боевых действий. Описывается преимущество и недостатки "Леопарда младшего" перед его более современным соперником, а также проводится анализ результатов сравнительных испытаний.

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Долгое время ЕС обещал передать танки Leopard 1 своему союзнику. По плану, к 2023 году должно было быть передано более ста машин, однако поставки существенно задержались. Недавно стало известно о первом документально подтвержденном танке Leopard 1A5, который был обнаружен в поле после попадания снаряда в результате короткого артиллерийского обстрела. Однако есть и другой интересный факт...

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По некоторым источникам, танки Leopard 1A5 были в районе фронта около двух недель, но нет документальных подтверждений их фактического участия в боевых действиях до недавнего времени. Недавно ВСУ потеряли позиции на Сватово-Кременном направлении, к западу от населенного пункта Терны. В этом районе атаки российских штурмовиков привели к успешному захвату позиций 21-й мотострелковой бригады противника. После этого ВСУ попытались контратаковать прикрытой тремя БМП пехотной группой. Одну из них была поражена со всеми вытекающими последствиями, в результате чего 21-я мотострелковая бригада отошла на новые позиции.

Для вытеснения российских войск из захваченных позиций, противник привлек танки Leopard 1A5 DC. Благодаря их высокой мобильности, экипаж танка обстреливал укрепления, пока не был поражен. В результате этого танкисты покинули машину и оставили её в открытом поле.

Хотя Leopard 1 устарели, Украина планировала получить большую партию таких танков. Страны ЕС обещали передать 178 машин. Точное количество переданных на 30 ноября 2023 года неизвестно. Кроме того, на данный момент не удается достоверно подтвердить факт использования этих танков на фронте примерно две недели.

Если оборудование Leopard 1A5 будет передано в количестве 178 штук, это может сделать его одним из самых массовых танков после Т-64 и Т-72. Получение такого количества может быть влиятельным, если будет использовано эффективно. Потенциально, его влияние на поле боя может быть существенно больше, чем у Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams, хотя это требует проверки на практике. При использовании 178 танков можно обеспечить 6 танковых батальонов.

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Были предоставлены недвусмысленные доказательства того, что танки Leopard 1A5 использовались в боевых действиях. Несколько источников сообщают о их применении в течение двух недель, но только три дня назад впервые было получено "подтверждение на камеру". Это касается первого подтвержденного случая уничтожения танка Leopard 1, который потенциально может быть восстановлен, но также есть вероятность, что он будет захвачен ВС РФ как трофей. Однако, это маловероятно, так как танк был уничтожен в открытом поле, и его захватить будет непросто как с одной, так и с другой стороны.

#leopard #россия 2023 #leopard 1 #leopard 1a5 #леопард #россия cccp #leopard 1а5 #леопард танк
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