Т-90М не нуждается в представлении. Он успешно зарекомендовал себя на поле боя, армия стабильно получает эти машины, и украинская сторона отмечает увеличение численности этих танков на фронте. Это проявляется в росте отчетов о поражении Т-90М. Некоторые могут утверждать, что они уничтожаются, но большинство танков можно восстановить, и некоторые из них даже пугают оппонента.

Т-90М: Непревзойденная боеспособность и надежность

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Одной из основных особенностей Т-90М по сравнению с другими танками России является его башня. Она представляет собой сварную конструкцию с панорамным прицелом и дистанционно управляемым пулеметом, а также имеет лучшую систему управления огнем по сравнению с другими танками, присутствующими в конфликте. Хотя Leopard 2A6, конечно, может конкурировать в этом вопросе, но только до тех пор, пока экипаж не начнет искать снаряды DM11 – программируемые фугасные заряды. У Т-90М полностью обеспечена данная возможность. Любой осветительный фугасный заряд можно оснастить взрывателем "Айнет", и, кроме того, Вооруженные силы России активно используют боеприпас типа "Тельник".

Однако самым заметным отличием является кормовая ниша башни с вышибными панелями. В отличие от танков НАТО, вышибные панели действительно функционируют здесь. В корме башни отсутствуют отверстия – доступ к 10 снарядам и метательным устройствам возможен только вне боя, что позволяет извлечь большую часть неавтоматизированных укладок из корпуса, снижая вероятность уничтожения Т-90М при попадании в его борт.

Необычный танк "Т-90М"

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В интернете появилась фотография удивительного Т-90М, которую активно обсуждают. На фото можно увидеть странные пропорции, отсутствие панорамного прицела, закрытую сеткой переднюю часть корпуса и необычную текстуру лобовой части. Этот экземпляр увлекает внимание, как говорил Шварценеггер в фильме "Чужой" 1987 года: "Что же ты такое?"

Данные странные особенности могут быть объяснены... Фактически, это не Т-90М, а Т-62. Этот вывод можно сделать на основании лобовой части с навесным композитным бронепакетом с полиуретаном и необычным промежутком между корпусом и башней. Внимательные наблюдатели также заметят, что динамическая защита имеет слишком большое наплывное расстояние относительно размеров башни, что не характерно для оригинальной модели Т-90М!

Шварценеггеровский вопрос "Что же ты такое" уже остается в подозрении. Многие издания подхватили предположение о компоновке Т-62 с башней Т-90М. Сомнения вызывает ширина башни - 2 245 мм, которая позволяет поставить башню Т-90М на Т-62, но возникают трудности. Башня Т-90М предназначена для автоматической зарядки и не совместима с ручной зарядкой Т-62. Диаметр корпуса Т-62 (2 220-2 240 мм) не соответствует ширине башни, а ширина корпуса Т-62 (1 850 мм) - до пола боевого отделения. Для установки башни с шириной погонов на корпус с разницей в ширине потребуются значительные изменения, такие как выступы до опорных катков. В общем, установка карусельного автомата заряжания в корпус Т-62 без радикальной перестройки рамы не представляется возможной.

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Также имеется и другие признаки. Помимо ранее упомянутых аномалий, таких как выступ динамической защиты за габариты башни, отсутствие панорамного прицела и неправильное размещение динамической защиты, следует обратить внимание на башню оригинального Т-90М. Рядом с маской орудия блоки динамической защиты не имеют такой формы, как на Т-62 с установленной на него башней от Т-90М. Это свидетельствует о том, что в области маски использован макет динамической защиты, прикрепленный к оригинальной литой башне Т-62.

Для чего вообще нужен такой макет машины? Всё просто – чтобы заставить противника думать, что перед ним находится Т-90М. Пехота не почувствует разницу в калибре фугасных снарядов. Оба калибра, как 115 мм, так и 125 мм, достаточно громко «звучат», а тем, кто не повезло, вообще будет все равно, что именно прилетело к ним.

Вывод

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Т-62 не укомплектован башней от Т-90М – это просто декорация для пугания противника. Но, на самом деле, это очень реалистично сделано. Многие новостные издания отмечают, что люди практически не замечают подделки, за исключением общих пропорций корпуса к башне. Однако, если вникнуть в детали, можно понять основную цель полевых мастеров и экипажа.