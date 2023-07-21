Обвинение серьезное, об аресте сообщила его жена.

Буквально 20 минут назад в сети начала распространяться информация о задержании Игоря Стрелкова в Москве и о том, что в его квартире проходят обыски. Сейчас неофициально известно, что его обвиняют по статье за экстремизм. О задержании сообщила его жена в социальных сетях.

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Задержание произошло примерно в 11:30. В квартиру Стрелкова приехали сотрудники следственного комитета. Супруги в это время дома не было, а вот Стрелков был — его вывели из дома и увезли в неизвестном направлении.

Супруга пишет, что об обвинении ей стало известно от "друзей", а вот сам Стрелков на связь не выходит, его местоположение остается неизвестным. Через несколько часов можно ожидать официальной информации от правоохранительных органов.