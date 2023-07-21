В Европе уже готовятся ремонтные цехи.

В ходе контрнаступления украинские военные потеряли много западной бронетехники пытаясь прорвать линию обороны и натыкаясь на мины российских военных. На этом фоне Запад решил сфокусироваться на ремонте поврежденной техники, а не на поставках нового вооружения. Для этого в Европе уже готовят к работе ремонтные центры.

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Соединенные Штаты считают, что куда важнее ремонтировать технику и поддерживать ее в боеспособном состоянии, а не искать, что бы еще передать украинским войскам. Первый центр, судя по всему, будет находиться на территории Польши, чтобы технику не приходилось отправлять далеко и ждать обратной поставки. Украина пытается максимально сократить ожидание ремонта танков.

Также в рамках ремонта техники другие группы усилят производство артиллерийских снарядов. Первый план по созданию цеха для ремонта танков Leopard 2 в Польше провалился из-за разногласий в цене восстановления, поэтому сейчас Украина не может использовать большинство подбитых, но эвакуированных с линии боевого соприкосновения танков. Да и в целом, большинство подбитых танков невозможно привести в рабочее состояние.