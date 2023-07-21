Украинская армия переходит к тактике продвижения без техники, только пешком.

Украинский военный в сеть загрузил видео, где показал подбитые танки Leopard. Это результат попытки украинской армии двигаться на западной бронетехнике в сторону юга. Из-за минного поля танк просто взорвался и чуть не унес жизни солдат. Как мы видим на фотографии, шансов на восстановление танка просто нет, его башня отлетела, а сам внешний вид оставляет желать лучшего.

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На видео боец сказал, что еще один танк был подбит где-то в кустах. Его на ролике увидеть не получится.

"Такова цена контрнаступления" - заявил солдат. Из-за этого украинская армия предпочитает продвигаться без бронетехники. Теперь ВСУ атакуют пешком с поддержкой артиллерии, и артиллерия здесь играет ключевую роль, поскольку солдаты надеются на то, что она расчистит путь и уничтожит танки ВС РФ.

По всей видимости, танки "Леопард" мы в этом контрнаступлении больше не увидим.