Все корабли будут расцениваться как "перевозящие военный груз", если они направляются в российский порт.

После "ударов возмездия" по Одессе Украина решила ответить России: Минобороны Украины пригрозило уничтожать все корабли, которые будут замечены в акватории Черного моря и направляются в российский порт. По умолчанию их будут расценивать как "перевозящие военный груз", и поэтому военные смогут безнаказанно ударить по этой цели. Украинские власти знают, что смогут объяснить Западу причину, даже если под удар попадет корабль не РФ.

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В действие угроза войдет 21 июля ровно в 00:00. Каждый замеченный корабль будет уничтожен. Это означает, что любое судно, даже гражданское будет подвергаться удару ракетой или дроном. Минобороны Украины приняло такое решение после ударов по Одессе и срыве "зерновой сделки". Украинские власти заявили, что Россия нарушила универсальное правило на свободное судоходство.

Также МО Украины отметило, что передвижение в Керченском проливе небезопасное и предупреждает гражданских.