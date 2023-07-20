ЧВК "Вагнер" начала тренировать армию РБ.

ЧВК "Вагнер" активно перебрасывает свои войска в Беларусь в лагерь в селе Цель под Осиповичами. Вчера перед бойцами выступил Пригожин и отметил, что они займутся тренировкой белорусских солдат. По всей видимости, сегодня эти тренировки начались.

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Сообщение от Минобороны Беларуси подтверждает эту информацию.

В условиях нынешней ситуации в мире реальный боевой опыт, который имеет ЧВК, необходим армии РБ для модернизации, курс на которую держит Лукашенко. Армия должна быть модернизирована быстро и подготовлена к военным конфликтам в условиях современного мира. В рамках работы с ЧВК "Вагнер" армия будет переоснащена и обучена всем современным военным "фишкам" ЧВК, которые были использованы в боях в Бахмуте.

На данный момент руководство Беларуси принимает такие решения, которые помогут армии улучшить свое качество и подготовит страну к внезапному конфликту.

Отмечу, что ранее руководство Беларуси сообщало, что проведет недельную тренировку с ЧВК "Вагнер". Но похоже, тренировки будут идти несколько дольше, А ЧВК "Вагнер" продолжит подготовку к "новой работе". Об этом намекнул Пригожин на встрече с бойцами в Беларуси.