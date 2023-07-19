Военные обязаны усилить защиту и избежать новых атак по команде Зеленского.

Вчера ночью в Одессе прогремели взрывы возле порта. Утром стало известно, что туда прилетели ракеты со стороны российских военных и это был "удар возмездия" за подрыв на Крымском мосту. Минобороны РФ сообщило, что удар был нанесен высокоточным оружием по портовой инфраструктуре. По словам МО, там готовился теракт с использованием безэкипажных катеров. В ту же ночь были поражены склады с топливом.

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Генеральный штаб ВСУ признал попадание ракет "Калибр" по инфраструктуре. Там заявили, что все цели были успешно сбиты, но осколки серьезно повредили инфрастуктуру. Сообщается, что было запущено около 6 ракет "Калибр" и более 30 дронов "Шахед".

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nullСегодня Зеленский дал указание военным усилить охрану портовой инфраструктуры в Одессе и избежать новых атак. А если они будут — избежать попадание ракеты и осколков на нее. Зеленский отметил, что он также дал команду МИДу усилить давление на РФ и Запад и добиться продолжения "зерновой сделки".