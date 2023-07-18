Осужден заочно через специальную процедуру.

Украинское правительство вспомнило про Януковича и решило осудить его заочно по новому обвинению, ведь обвинений мало не бывает. ГБР отправило в суд на рассмотрение обвинение в захвате власти в 2010 году.

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Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование еще в июле прошлого года. Адвокатам, которые защищают Януковича предоставили все материалы расследования.

ГБР пишет, что в сентябре - октябре 2010 года президент неконституционным образом вернул в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года. Как итог Янукович сумел значительно расширить свои полномочия и использовать это в своих целях, сообщает ГБР.

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Янукович обвинен по этому делу заочно. Правоохранительные органы проводили свое расследование долгое время. Януковича обвиняют в побеге и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. К списку обвинений добавится еще и захват власти.