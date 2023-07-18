Интересная активность от бизнесмена на фоне движения колонн в Осиповичи.

У ЧВК "Вагнер" на сегодня много дел — ротация в Африке и переброска существенного количества бойцов в лагерь на территории Беларуси в районе Осиповичей. На фоне движения колонн у бизнесмена Пригожина появились дела, ибо его личный самолет уже в четвертый раз прибыл на территорию Беларуси. В этот раз самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме в Мачулищах вылетев из Санкт-Петербурга.

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В сети сообщают, что это самолет модели Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795 принадлежащем Пригожину. Самолет приземлился на военном аэродроме сегодня утром в 11:05. И это четвертый раз, когда самолет Пригожина попадает на территорию Беларуси с РФ.

Впервые самолет попал на территорию Беларуси 27 июня, спустя несколько дней после попытки вооруженного мятежа. Тогда как раз таки сообщалось, что Пригожин покинул Россию и приехал в Беларусь. Потом самолет прилетел 1 июля, а в третий раз уже 11 июля.

Отмечу, что примерно через неделю после попытки мятежа Пригожин официально был в Санкт-Петербурге и даже заходил в здание ФСБ, где ему вернули отобранные личные вещи и деньги в ходе обысков. А вот 11 июля в лагерь в селе Цель приехала первая колонна — тоже важное событие, которое мог контролировать лично Пригожин.

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Зачем Пригожин вновь приехал в Беларусь — остается только гадать. Но известно точно - у ЧВК "Вагнер" много планов.