Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией.

Америка уже готова передать украинским властям кассетные боеприпасы для их применения на линии боевого соприкосновения против ВС РФ в рамках контрнаступления. И, американские власти считают, что применение запрещенных во многих странах боеприпасов не повлияет на "моральный авторитет" Киева или Вашингтона, ибо это оружие используется в целях обороны.

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Моральный авторитет в конфликте с Россией определяют другие вещи, считает Салливан. А вот передача оружия никоим образом на это не влияет. Конфликты, странные решения, провалы и всё в таком духе — это, обычные события не требующие размышлений.

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Салливан отметил, что испортить моральный авторитет США или Киева в этом конфликте с Россией невозможно, поскольку США поддерживают страну, которая "испытала жестокую атаку со стороны соседа". Поэтому Украина может использовать любое вооружение для обороны, включая кассетные боеприпасы, которые запрещены международной конвенцией. Ее к слову подписали многие страны Европы, а также Канада. Но вот Украина и Соединенные Штаты — нет. Соединенные Штаты активно производят эти боеприпасы и используют в своих конфликтах.