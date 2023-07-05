Пригожин забрал именной пистолет из здания ФСБ, а 10 000 000 000 рублей ему вернули ранее

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В ходе вооруженного мятежа Пригожина в его офисах проводили обыски и изъяли деньги, а также ценные вещи. Сегодня Евгения Пригожина пригласили в здание ФСБ в Санкт-Петербурге и вернули именной пистолет подаренный бизнесмену от Шойгу. Такой информацией обладает издание "Фонтанка".

Так, 4 июля к зданию ФСБ на Литейном проспекте подъехало несколько автомобилей. Из одного из них вышел лично Пригожин и вошел в здание через главный вход. Сообщается, что Пригожин прибыл в здание ФСБ не просто так. Ему официально сказали, что готовы вернуть все конфискованные вещи в ходе обысков. Так, еще 2 июля ему официально передали 10 миллиардов рублей, которые были обнаружены в Газели у отеля "Дворец Трезини".

Издание сообщает, что Пригожин сумел вернуть себе именной пистолет, а также три карабина, винтовку и несколько ружей. Все это добро нашли при обысках в офисе Пригожина.

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Отмечу, что Пригожин приехал в здание совместно с охраной. Те 10 миллиардов же он получил через водителя. После этого кортеж уехал в неизвестном направлении. Это означает, что Евгений Пригожин на данный момент находится на территории РФ, а строительство лагерей в Беларуси находится под контролем других людей.