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Вооруженный мятеж Пригожина удивил многих. Спустя неделю молчания Пригожин наконец-то вышел на связь и рассказал, какова цель была у мятежа, а также, чем займется ЧВК "Вагнер" в Беларуси.
В общем Пригожин анонсировал "новые победы". По всей видимости он имеет в виду работу на территории Украины. Скажем, какой-нибудь рывок. Украинские власти и Запад боятся того, что "вагнеровцы" могут пойти на Киев с Беларуси.
Пригожин обратился к поклонникам и попросил поддержки. В эти дни она как никогда нужна ЧВК "Вагнер". Он также поблагодарил всех, кто поддерживает ЧВК "Вагнер" по сей день несмотря на события недельной давности.
Отмечу, что аудио с заявлением Пригожина было опубликовано на канале "Grey zone". Это не является официальной пресс-службой Пригожина, но в сети утверждают, что канал связан с бизнесменом.
Официально в пресс-службе Пригожин записал аудио 26 июня. Там он рассказал, что произошло и почему начался мятеж. На данный момент известно, что военнослужащие ЧВК "Вагнер" строят лагерь в Беларуси в Могилевской области.