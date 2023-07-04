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Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый выступил в эфире украинского телемарафона и заявил, что вооруженные силы РФ собрали около 180 тысяч военнослужащих на восточном направлении.
Среди прочего на Лимано-Купянском направлении подготовлено приблизительно 120 тысяч военнослужащих. Череватый отметил, что в большинстве своем там собраны воздушно-десантные войска и механизированные подразделения. В общем и целом по всему восточному направлению собрано около 180 тысяч солдат.
Череватый считает, что это признаки грядущего сильного наступления российских войск. Да и он подтвердил, что ВС РФ активно атакуют на Лимано-Купянском направлении. С использованием артиллерии российские войска постепенно продвигаются.
Также он отметил, что в районе Бахмута собрано около 50 тысяч бойцов. При этом там находится более 300 единиц танков и артиллерии.