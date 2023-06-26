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Издание "Верстка" признанное иноагентом пишет, что у военнослужащих ЧВК "Вагнер" появилась новая работа — они готовят полевые лагеря на территории Беларуси в Могилевской области.
Сообщается, что активное строительство началось в Осиповичах, что в 200 километрах от украинской границы. По информации лагерь будет вмешать до 8 тысяч военнослужащих на постоянной основе. При всем при этом ЧВК собирается создать несколько таких лагерей вблизи украинской границы. Это наводит на определенные мысли о будущей работе ЧВК в Украине. Тем более украинские власти недавно заявляли, что опасаются бойцов "Вагнера" с Беларуси.
Собеседник издания сообщил, что они уже работают. Имеется определенная задача — построить полноценный лагерь до завтрашнего обеда размером в 24 тысячи кв. м. Сообщается, что такое указание дали белорусские власти, а родные военнослужащих ЧВК "Вагнер" говорят, что их близких уже готовят к переброске в эти лагеря.
Все солдаты ЧВК, которые еще не покинули Ростов-на-Дону перенаправятся в Беларусь. По всей видимости некоторые из бойцов уже приехали на территорию будущих лагерей.
Также напомню, что Пригожин направился в Беларусь после попытки мятежа и более не делал заявлений о своей будущей работе. По всей видимости Пригожин договорился с властями и поможет в боях в Украине войдя с Беларуси.