Появилась новая работа у ЧВК "Вагнер"?

реклама

Издание "Верстка" признанное иноагентом пишет, что у военнослужащих ЧВК "Вагнер" появилась новая работа — они готовят полевые лагеря на территории Беларуси в Могилевской области.

Сообщается, что активное строительство началось в Осиповичах, что в 200 километрах от украинской границы. По информации лагерь будет вмешать до 8 тысяч военнослужащих на постоянной основе. При всем при этом ЧВК собирается создать несколько таких лагерей вблизи украинской границы. Это наводит на определенные мысли о будущей работе ЧВК в Украине. Тем более украинские власти недавно заявляли, что опасаются бойцов "Вагнера" с Беларуси.

Собеседник издания сообщил, что они уже работают. Имеется определенная задача — построить полноценный лагерь до завтрашнего обеда размером в 24 тысячи кв. м. Сообщается, что такое указание дали белорусские власти, а родные военнослужащих ЧВК "Вагнер" говорят, что их близких уже готовят к переброске в эти лагеря.

Все солдаты ЧВК, которые еще не покинули Ростов-на-Дону перенаправятся в Беларусь. По всей видимости некоторые из бойцов уже приехали на территорию будущих лагерей.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Также напомню, что Пригожин направился в Беларусь после попытки мятежа и более не делал заявлений о своей будущей работе. По всей видимости Пригожин договорился с властями и поможет в боях в Украине войдя с Беларуси.