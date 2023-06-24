Переговоры длились целый день.

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По всей видимости ситуация с Пригожиным сходит на "нет", ибо Лукашенко с разрешения Путина сумел поговорить и провести переговоры с главой ЧВК "Вагнер". Он убедил его остановить движение "Вагнеровцев" на территории России. Такое сообщение передает Пул Первого.

Сообщается, что Пригожин после переговоров положительно отреагировал на предложение Лукашенко и остановил ЧВК "Вагнер" в РФ. По идее Лукашенко далее конфликт должен постепенно сойти на "нет", а ситуация, соответственно, стабилизироваться.

По словам пресс-службы Лукашенко, он смог найти идеальное решение, которое подошло Пригожину. Оно также гарантирует безопасность всем бойцам частной военной компании. Вероятно, проект еще будет обговариваться, но первые шаги для развязки конфликта уже применены.

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Пригожин официально опубликовал заявление, которое гласит, что бойцы Вагнера вернутся в полевые лагеря согласно плану. Он отметил, что бойцы не дошли до Москвы 200 километров, а также то, что за время движения никого не убили.