Может дойти до того, что Зеленский свернет борьбу с коррупцией и позволит воровать всем желающим.

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Западный журнал The Economist пишет о том, что президент Украины Зеленский за год конфликта очень устал от борьбы с коррупцией во время военного положения.

По словам автора статьи, Украина сейчас ведет борьбу сразу с двумя противниками: внешним и внутренним. На одной линии у ВСУ проблемы из-за остановившегося контрнаступления, а на втором депутаты и другие чиновники, которые хотят заполучить как можно больше денег к себе в карман пока никто не следит за этой проблемой. Власти ведь хотят попасть в Европейский союз, а тут такая незадача... Вдруг неожиданно многие захотели получить деньги и улететь отдыхать на теплое море забыв про конфликт.

Автор пишет, что для того, чтобы достичь успеха, Зеленскому необходимо следить за каждой проблемой, решать ее своевременно и не допускать их в будущем. Чтобы Украина сумела одержать победу, ей нужно достичь демократии, верховенства закона и искоренить коррупцию, а иначе восстановить страну будет невероятно тяжело, пишет автор.

Далее автор пишет, что президент Украины пытался бороться с коррупцией во время военного положения принимая различные законы, задерживая коррупционеров и всё в таком духе. Примером выставили задержанного в мае председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева. Это задержание стало популярным в украинских СМИ и разумеется, дошло до Запада.

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И, автор считает, что Зеленский уже устал от борьбы с коррупцией за этот год. Как именно автор обнаружил "усталость" президента автор не пояснил, но он считает, что после следующих выборов в Украине новый президент (может и Зеленский) свернет антикоррупционную деятельность навсегда. Тогда народу Украины о мечте вступить в Европейский союз можно будет забыть, а чиновники наконец-то выдохнут и смогут воровать столько, сколько требуется.