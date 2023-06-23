"Леопардов" и Bradley было мало.

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Украинские власти ожидают, что смогут заполучить американские танки Abrams и тут же использовать их в ходе контрнаступления на Запорожском направлении. Если быть точнее, то у МИД Украины Кулебы есть надежда на то, что Запад пожелает предоставить такие танки в ближайшее время, разрешив использовать их на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Все таки результаты "Леопардов" немного, да пугают Запад.

Кулеба также отметил, что это не последнее контрнаступление, а также не решающее. По его мнению их еще будет несколько. И в одном из них "Абрамсы" обязательно примут активное участие.

Контрнаступлений будет столько, сколько потребуется для выполнения поставленных целей (контроль территорий 1991 года). - Кулеба.

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Для следующих наступлений Украине понадобятся дополнительные танки, БТРы, авиация, боеприпасы и многое, многое другое. Те же дополнительные Bradley не помешают. Кулеба также заинтриговал словами что-то "находится в процессе". Видимо, Запад готовит поставку еще одного нового вида вооружения.