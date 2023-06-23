Украинские власти ожидали большего.

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Украина прошла промежуточную оценку от Еврокомиссии, которая определяет насколько готова Украина к началу переговоров о вступлении в Европейский союз.

Так, украинские власти ожидали большего, но комиссия сообщила, что страна выполнила только два пункта из необходимых семи для начала переговоров. Отчет по словам комиссии будет "умеренно положительным".

Reuters пишет, что Украина смогла выполнить только два условия связанных с судебной реформой и законодательством о СМИ. Хотя, на самом деле реформы еще не завершены полностью. Комиссия отмечает, что в судебной реформе есть прогресс, но есть многое, что Украине предстоит изменить. Не все удовлетворительно. Среди прочего Европа недовольна подписанием "антиолигархического" закона. Он был подписан Зеленским в 2021 году и предотвращает угрозы от чрезмерного влияния олигархов на политику страны.

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Европа не собирается критиковать и негативно отзываться об Украине. У нее есть прогресс, поэтому отчет будет умеренно положительным. Европа не будет говорить о провалах в других сферах, а отметит прогресс в тех, где Украине удалось его достичь. Например, там есть "выдающиеся" антикоррупционные дела.