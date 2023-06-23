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В ГУР считают, что активные бои на линии боевого соприкосновения в рамках контрнаступления ВСУ будут вестись как минимум 3 месяца, то есть всё лето. А вот осеняя и зимняя кампания пока неизвестна, поскольку действия будут зависеть от успехов ВСУ в рамках контрнаступления, а также от действий российских войск.
Так, спикер ГУР сумел "точно" спрогнозировать ход боевых действий только на несколько месяцев. То что будет дальше будут решать битвы ближайших месяцев.
Собственно в ГУР считают, что будут вестись активные действия. Как наступательного, так и оборонительного характера. Цель остается прежней — восстановление контроля над прежними территориями. При этом спикер отметил, что российские войска также не будут стоять на месте и постараются выполнить поставленные цели в кратчайшие сроки.
По словам спикера ближе к концу лета станет ясно, как дальше пойдет контрнаступление, а также, смогут ли ВСУ продвинуться к желаемому Крыму.
Также спикер заявил, что оценить будущие действия России ВСУ смогут после того, как российское командование завершит реформирование Ленинградского и Московского военных округов.